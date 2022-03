Nostalgie-avond met oude foto’s en sterke verhalen: Voorschoten’97 is na 25 jaar nog ‘springlevend’

IN BEELDVoorschoten’97 is een van de grootste voetbalclubs van Zuid-Holland. De zaterdag-eersteklasser is een belangrijke spil in het sportieve en sociale leven van het tussen Leiden, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg gelegen dorp. De groen-gele vereniging ontstond 25 jaar geleden uit een fusie tussen SV Voorschoten, SVLV en Randstad Sport. De vieringen van het jubileum zijn inmiddels in volle gang.