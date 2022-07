Nu ook officieel: ADO versterkt zich op huurbasis met middenvelder Jordy Wehrmann

Jelle Sels in finale van ITF-toer­nooi in Den Haag onderuit tegen talent uit Rafa Nadal Academy

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft Jelle Sels (26) de finale van het Tennis Point ITF The Hague verloren. De Spanjaard Daniel Rincon, vorig jaar de kampioen van de jeugdversie van de US Open en een doorgebroken talent uit de Rafal Nadal Academy, was in drie sets te sterk.

3 juli