Nul uit drie, maar bij ADO Den Haag zien ze toch lichtpuntjes: ‘Spelers tonen lef’

Iets meer dan tien minuten oud was Feyenoord tegen ADO Den Haag toen de Rotterdamse verdediger Lutsharel Geertruida een steekpass door de lucht van de Haagse middenvelder Kees de Boer (20) verkeerd inschatte. ADO-spits Jonas Arweiler was wél alert en maakte het eerste Haagse doelpunt van de competitie. ADO deed in de Kuip wat in de voorgaande 190 minuten eredivisievoetbal nog niet gelukt was: door met durf vooruit te voetballen een goede kans creëren en scoren.