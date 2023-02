Oeuvreprijs Yara van Kerkhof, Michelle Dekker verkozen tot Sportvrouw van het Jaar

KNVB-beker Finn van Breemen staat tegen Go Ahead Eagles voor grootste test uit carrière: ‘Hoop dat we ze opvreten’

Finn van Breemen is de voorbije weken uitgegroeid tot zekerheidje in de defensie van ADO Den Haag. Voorafgaand aan de bekerclash met Go Ahead Eagles, de grootste wedstrijd in de nog prille loopbaan van de 19-jarige verdediger, spreekt de jongeling over zijn ontwikkeling, spelen onder Advocaat en slagen voor zijn familie.