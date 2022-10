Onberekenbaar ADO vervalt in oude patronen en kan zegereeks tegen De Graafschap niet voortzetten

ADO Den Haag is vrijdagavond na twee competitiezeges op een rij toch weer tegen averij aangelopen. Thuis tegen De Graafschap verviel de Haagse ploeg op pijnlijke wijze in oude patronen, wat Dirk Kuyt en zijn spelers twee punten kostte: 2-2.

De voorbije weken leek ADO aan een revival bezig, een soort nieuw begin, na een dramatische seizoensstart. De Haagse ploeg bouwde met een 3-5-2-systeem wat meer zekerheid in, begon wedstrijden te winnen en het zelfvertrouwen groeide. Dat het lek boven is, is in de voetballerij een uitspraak die te pas en te onpas wordt gebruikt, maar bij de Haagse ploeg leek het er toch wel heel erg op na de voorbije weken.

Tot ADO in het eigen Bingoal Stadion tegen De Graafschap tóch weer in oude patronen verviel. Voorin was er zoals in de eerste periode van het seizoen te weinig creativiteit, het statische middenveld werd zoals voorheen weggetikt en achterin was het weifelend en onzeker, waardoor de tegenstander constant bloed rook. ADO verspeelde dikverdiend punten tegen de club uit Doetinchem.

Compleet onberekenbaar

De pijnlijke conclusie is ruim tweeënhalve maand na de seizoensstart dan ook dat ADO nog altijd een compleet onberekenbare ploeg is, die maar niet constant kan worden. En dat is iets wat men bij de Haagse ploeg, zowel spelers als staf, zich mag aanrekenen. Zeker ook omdat de basis die de voorbije duels leek opgebouwd, er plots helemaal niet meer was.

Het zorgde voor een wedstrijd waarin ADO vanaf het begin de onderliggende partij was. In de Haagse ploeg zat geen voetbal, zelfvertrouwen leek er niet te zijn en de échte wil om De Graafschap te kloppen ook niet. Dat Jordy Wehrmann ADO in de 24ste minuut met een bekeken schuiver op voorsprong zette, was dan ook behoorlijk verrassend te noemen.

Alle gelegenheid

Even werd gedacht dat het ADO toch dat zetje richting een comfortabele wedstrijd zou bezorgen, maar niets bleek minder waar. Slechts vijf minuten later bracht Basar Onal De Graafschap alweer op gelijke hoogte. Bepaald geen onverdiend doelpunt, aangezien de bezoekende ploeg tot aan dat moment al meerdere keren dreigend in het Haagse zestienmetergebied was verschenen en daar ook alle gelegenheid voor kreeg.

Volledig scherm Silvinho Esajas schiet de 2-2 voor de Haagse ploeg binnen. © Pro Shots / Toon Dompeling

Daarbij enkel wijzen naar het systeem, dat tegen De Graafschap in de eerste helft tóch weer 4-3-3 was, is te makkelijk. De simpele dingen die in het 3-5-2-systeem goed gingen, ballen goed inspelen, kort dekken, moeten ook in een andere formatie te doen zijn. Bovendien werd er in de tweede helft, na het inbrengen van Mario Bilate, tóch weer in een 3-5-2-formatie gespeeld.

Worsteling

Maar baten deed het niet, ADO bleef worstelen met De Graafschap. In die worsteling viel met name het middenveld op. Grip kreeg het statische middenveld zonder ‘tien’, Max de Waal en Ricardo Kishna zaten immers op de bank, nooit op de Doetinchemse spelers. Dat was ook het geval toen Onal bij de tweede paal vogelvrij zijn tweede van de wedstrijd kon maken.

Via jongeling Silvinho Esajas, die sterk inviel, kwam ADO uiteindelijk nog wel langszij. De middenvelder schoot de bal na een voorzet van Amar Catic prima in de benedenhoek langs De Graafschap-doelman Hidde Jurjus. Maar verder kwam ADO niet, mede door een rode kaart voor Bilate na een onbesuide tackle, waardoor Kuyt en zijn spelers tóch weer tegen averij aanliepen.

Voor dit seizoen of zelfs de tweede periodetitel is er uiteraard nog niets verloren. Maar feit is dat de Haagse ploeg een serieus probleem heeft als het er niet in slaagt constant te worden. En daar lijkt het tot op heden niet op.

