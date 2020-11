Ondanks een nederlaag tegen Ajax heeft ADO-speelster Priscilla Mesker reden om blij te zijn

Priscilla Mesker maakte onder luid applaus vrijdag tegen Ajax na bijna anderhalf jaar haar rentree. De verdedigster van ADO Den Haag Vrouwen speelde haar laatste wedstrijd op 4 augustus 2019 tegen Borussia Mönchengladbach. Vanwege de bevalling van dochter Mila op 29 maart was ze lang uit de roulatie. Ze wilde al eerder terugkeren, maar in overleg met de begeleiders was gekozen voor een gestage rentree. Doordat Amber Verspaget uitviel, speelde Mesker ruim een halfuur. ,,Hè, hè, eindelijk”, zegt ze. ,,Hierop heb ik lang gewacht. Het was wel even wennen. De laatste keer dat ik in het Cars Jeans Stadion speelde, lag er nog kunstgras!”

Voortgang

Mesker kreeg veel positieve reacties op haar rentree. En ondanks dat ADO met 0-3 van de aartsrivaal verloor, was ze heel blij. ,,En er geen spierpijn aan overgehouden. De weken ervoor, toen ik weer mocht meetrainen, had ik dat overigens wel. Het was wel een moeilijke wedstrijd om in te vallen. Als team zaten we niet echt in de wedstrijd en dan is het moeilijk om je aan je medespeelsters op te trekken.”

Voor trainer Sjaak Polak is de 28-jarige verdedigster een welkome aanvulling op de jonge selectie. Zelf wil ze aan het eind van het seizoen op het veld afscheid nemen, al volgt er in de winterstop nog wel een evaluatie over haar voortgang. ,,Zoals ik er nu tegenaan kijk, ga ik gewoon door tot het einde van het seizoen. Daarover spreek ik ook met de trainer. Ik ben klaar om meer wedstrijden te gaan spelen, want dit smaakt wel naar meer.”

