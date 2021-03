Ondanks vele afzeggingen overheerst trots bij Caljouw na stunt op All England: ‘Verreweg beste prestatie ooit’

De All England in Birmingham is niet zomaar een toernooi. Het bestaat al sinds 1898 en werd tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw zelfs als officieus wereldkampioenschap gezien. Laat nu juist Caljouw daar de halve finale, die hij uiteindelijk van de latere winnaar Lee Zii Jia verloor, halen. ,,In het badminton bestaan er drie Grand Slam-toernooien en van die drie steekt de All England er met kop en schouders bovenuit”, zegt Caljouw (foto). ,,Daarom kan ik zeggen dat dit verreweg mijn beste prestatie ooit was en dat ik er een trots gevoel aan overhoud.”