Ongeloof na monsterscore in eerste klasse: DHC verliest met 13-0 van SV Nootdorp

Eersteklasser DHC heeft zaterdag de streekderby tegen SV Nootdorp met 13-0 verloren. Na een leegloop aan spelers en de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal kenden de Delftenaren met nul punten uit de eerste vier duels al geen beste start in ‘1B’, maar op bezoek bij SV Nootdorp werd het een martelgang.

Het verhaal is bekend. Bij het roemruchte DHC is het al maanden behelpen nadat afgelopen zomer slechts één selectiespeler aanbleef. Met een compleet nieuw team was het voor de nieuwe trainer John de Letter op voorhand een ‘pittige klus’, maar de monsternederlaag met dubbele cijfers tegen streekgenoot SV Nootdorp kwam voor de Delftenaar knalhard aan.

,,Wij worden compleet weggespeeld, maar geven ook alle ruimte hiervoor. In de rust bij 5-0 heb ik misschien ook te weinig aangegeven dat het geen slachtpartij moest worden”, trekt De Letter ook deels zelf het boetekleed aan. ,,Wij bleven maar opbouwen met alle gevolgen van dien. We hebben allemaal jonge spelers. Nagenoeg geen van hen die ooit in een eerste elftal, laat staan in de eerste klasse, heeft gevoetbald. Toch boden wij de eerste vier competitieduels weerstand, dat verraste mij positief. Maar deze 13-0 levert bij mij veel vraagtekens op.”

‘Te gek voor woorden’

De enorme verliespartij doet de DHC-trainer, die zelf ook ruim 150 duels voor de Delftse club speelde en een voorliefde voor de club heeft, pijn. Nog nooit eerder liep De Letter in zijn lange trainerscarrière tegen zo’n monsternederlaag aan. ,,Volgens mij verloor ik met Concordia ooit met 7-1 bij VUC, maar 13-0 is te gek voor woorden. Wij moeten verder, maar dit moet ik eerst even verwerken.”

DHC staat zonder punten op de laatste plek in ‘1B’. SV Nootdorp, waar Joey van Maaren zaterdagmiddag met drie doelpunten het meest trefzeker was, is dankzij de enorme uitschieter naar de derde plaats geklommen.

