Ongrijpbare Amatkarijo is de nieuwe publiekslieveling van winnend Scheveningen

Terwijl zijn ploeggenoten in de kleedkamer de winst tegen AFC luidruchtig vierden vertelde Chovanie Amatkarijo zaterdagmiddag zijn verhaal. Hij deed het met bescheidenheid en een brede grijns op zijn gezicht. Op het veld mag hij met zijn snelheid en acties de verdedigers van AFC tot wanhoop drijven, daarbuiten etaleert hij zich met veel minder bravoure. Liever laat hij de benen spreken. ,,Ik ben niet alleen blij voor mezelf dat het vandaag zo goed ging, maar vooral voor de ploeg. We hebben de punten hard nodig”, zei hij.



Aangezien de tijdens de zomer gekomen aanvallers Rowendley Martijn (volgend seizoen SC Feyenoord) en Ioannis Bouras om uiteenlopende redenen niet aan de verwachtingen voldoen, zocht trainer John Blok naar aanvallende versterking. In januari lukte het de tweededivisionist om de oud-speler van onder meer ADO Den Haag en Top Oss tot het eind van het seizoen vast te leggen. Nu is het altijd maar afwachten of een tussentijdse transfer een directe versterking is, maar Amatkarijo is vooralsnog een schot in de roos. Twee weken geleden maakte hij tegen Jong FC Volendam (1-2) zijn eerste treffer. Daarmee doorbrak hij voor zichzelf al snel een barrière. ,,Vaak is het bij mij zo dat wanneer ik er eentje heb gescoord er vanzelf meer doelpunten volgen. Ik had er vandaag nog twee kunnen maken.”