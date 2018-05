Onherkenbaar FC 's-Gravenzande grijpt naast districtsbeker

De kater was groot in het Westlandse kamp. FC ’s-Gravenzande werd vooraf als favoriet gezien, maar kon de verwachtingen geen moment waarmaken. Te veel spelers bleven beneden hun niveau. Sportlust’46 strafte het af met de openingstreffer van Zakaria Issarti na elf minuten spelen en kort na rust verdubbelde Mitch van der Vlist het verschil voor de ploeg uit Woerden.



Ondanks het verlies zit FC 's-Gravenzande in de koker als straks de loting wordt verricht voor de KNVB-beker, waaraan ook de profs deelnemen. Dat voorrecht is weggelegd voor de vier teams die zich eerder plaatsten voor de halve finales.



FC 's-Gravenzande is nog in de race voor drie andere prijzen. In de competitie lonkt de derde periode en in twee regionale bekertoernooien heeft de formatie van trainer Richard Elzinga zich al geplaatst voor de halve finales.