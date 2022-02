‘Onmisbare’ Yara van Kerkhof gaat met maar één doel de Spelen tegemoet: ‘Zilver en brons heb ik al’

Ouders van overleden Dani (21) halen herinnerin­gen op: ‘Alles draaide om ADO en voetbal­shirts’

Qua emotionele lading had de wedstrijd tussen Roda JC en ADO Den Haag afgelopen vrijdag niks weg van de heenwedstrijd in september. Een avond die voor de tv-kijker, maar zeker voor iedereen in het Cars Jeans Stadion nog steeds voor een brok in de keel zorgt. Het zou de laatste avond zijn van de Haagse ‘superfan’ Dani Ebben (21), die ongeneeslijk ziek was en in het stadion in het zonnetje werd gezet. De volgende dag blies hij zijn laatste adem uit. Met ouders Dave en Carolien halen we herinneringen op.

23 januari