Ontbreken van supporters is tegen Ajax nóg vervelender voor ADO Den Haag

ADO Den Haag-Ajax is normaal gesproken de wedstrijd van het jaar voor de Haagse ploeg. Met name vanwege de waarde die de supporters aan de wedstrijd hechten. Maar nu zij niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, voelt dat in aanloop naar het duel anders aan. Dat merkt ook ADO-trainer Ruud Brood. ,,Ik heb het ADO-Ajax nog nooit meegemaakt in dienst van deze club, maar ik weet wel dat je normaal gesproken in de aanloop naar zo’n duel merkt dat het beladen is”, geeft hij aan. ,,De supporters en iedereen rondom de club is er dan mee bezig, die sfeer krijg je mee.”