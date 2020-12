Onthutsend zwakke eerst helft leidt thuisnederlaag ADO tegen Ajax in

Door Marijn Abbenhuijs



De spelers van ADO Den Haag zullen zich in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Ajax even achter de oren hebben gekrabd. Na een prima tweede helft, waarin de Haagse ploeg nog enigszins terug in de wedstrijd kwam, kon ADO met opgeheven hoofd richting de laatste wedstrijd van het jaar. Maar een vreselijk zwakke fase in de eerste helft zorgde ervoor dat een resultaat er nooit meer in zat.

Want ADO had het duel met de koploper van de eredivisie na 32 minuten al volledig gespeeld. Op dat moment maakte Klaas-Jan Huntelaar de 0-4 en daarmee het vierde Amsterdamse doelpunt in twaalf minuten tijd. Een klein kwartier waarin de Haagse club zich compleet voor schut liet zetten. Want ADO had het aan zichzelf te wijten dat Ajax zo kinderlijk eenvoudig naar een grote voorsprong uitliep.

De Haagse defensie beging fout op fout. Bij de 0-1 van Dusan Tadic deed Boy Kemper er nauwelijks iets aan om de voorzet van Sean Klaiber te blokkeren en liet debutant Jamal Amofa de Servische aanvaller vrij binnen tikken. Twee minuten later ging ADO-doelman Luuk Koopmans opzichtig in de fout bij de 0-2 van Huntelaar. En in de dertigste minuut greep Kees de Boer dusdanig lankmoedig in dat hij een halve assist gaf op de 0-3 van Zakaria Labyad.

ADO leek rekening te moeten houden met een enorme oorwassing, maar na de rust kwam de ploeg van trainer Ruud Brood ineens een stuk beter voor de dag. Samy Bourard, ingevallen voor Bilal Ould-Chikh, was daarvan de grote regisseur. Met een goede actie bracht hij vier minuten in de tweede helft Michiel Kramer in stelling, die de 1-4 binnenschoot. Twintig minuten later schoot de middenvelder zelf de 2-4 binnen.

Maar dichterbij een resultaat kwam ADO niet. En daarmee was de goede tweede helft alleen fijn voor de gemoedstoestand richting het thuisduel met PEC Zwolle van aanstaande woensdag.

