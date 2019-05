Ontknoping amateurvoetbal is nabij: Wie kan kampioen worden en wie moet vrezen voor degradatie?

Update Rafik El Ousrouti (BMT) voor 26 maanden geschorst

8 mei BMT is door de aanklager van de KNVB niet schuldig bevonden aan het staken van de wedstrijd tegen Rood Wit Willebrord. Hij is van oordeel dat het staken van het duel in de eerste klasse een eenmansactie van Rafik El Ousrouti was. De speler, die na een rode kaart het veld niet wilde verlaten, is voor 26 maanden geschorst.