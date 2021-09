Ontroerend eerbetoon voor ongeneeslijk zieke supporter Dani (21) geeft overwinning ADO extra glans

Geblesseer­de Janmaat gaat zich oriënteren op het trainers­vak: ‘Dit past goed in onze filosofie’

23 september Daryl Janmaat is wegens een knieblessure nog niet inzetbaar voor ADO Den Haag, maar toch is de rechtsback actief bij de Haagse club. De 34-voudig Oranje-international wil zich in de jeugdopleiding van ADO Den Haag alvast gaan voorbereiden op het trainersvak.