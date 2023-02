Onvrede bij fans en sponsoren leidt tot plotseling vertrek coach Michielsen: ‘Dit was Quintus-onwaardig’

Fred Michielsen stapt per direct op bij Quintus: ‘Ik moest worden beschermd tegen sponsoren en achterban’

Fred Michielsen is per direct opgestapt als trainer/coach van eredivisionist Quintus. Aanvankelijk zou de Brabantse oefenmeester het seizoen nog afmaken, maar na afloop van het gewonnen duel met SEW (22-23) vertelde hij in de kleedkamer per direct te stoppen. Alle partijen geven tekst en uitleg.