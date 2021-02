Onwennige El Khayati mist positiviteit bij ADO: ‘Als we iets meer van elkaar accepteren, komt het goed’

Seizoen nog niet voorbij: Westlandse voetbal­clubs nemen een voorschot op de Regio Cup van de KNVB

7 februari De regio Westland staat klaar om met het spelen van onderlinge wedstrijden tussen de voetbalclubs uit het kassengebied toch nog in actie te komen. Inzet is de Westland Cup. Het is het alternatief als uitspelen van de competitie onmogelijk is vanwege de coronamaatregelen.