Onze man in Japan, Mark Caljouw: ‘We schrikken van de besmettingen, maar het maakt ons nog alerter’

Voor zeiler Nicholas Heiner stoppen de Olympische Spelen na Tokio: ‘Wat moet ik hierna doen?’

7 juli Het wordt zijn laatste kans. Als Nicholas Heiner nog met een olympische medaille om zijn nek wil staan, dan moet het deze zomer gebeuren. De Finn-klasse waarin de Haagse zeiler actief is, is in 2024 geschrapt. En wat moet een man die zijn hele leven lang in deze watersport wil blijven, dan doen?