Onzeker weekend voor Khalid Choukoud ondanks sensationele marathon: ‘Ik onderschat ze niet’

Ook Choukoud loopt olympische limiet op de marathon

11 april Khalid Choukoud heeft in Siena de olympische limiet op de marathon gelopen. De Nederlander kwam tot een tijd van 2.09.55. De limiet was 2.11.30. Choukoud had een persoonlijk record van 2.10.52, maar die tijd liep hij zeven jaar geleden in Rotterdam.