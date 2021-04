Ooit speelde Ricardo Kishna Champions League, binnenkort waarschijnlijk Keuken Kampioen Divisie: ‘Liever tegen Feyenoord dan Helmond Sport’

Niet naar ziekenhuis Van Barneveld onwel op Players Champions­hip: ‘Misschien te weinig gegeten’

20 maart Raymond van Barneveld is vrijdagmiddag tijdens de Players Championship in Milton Keynes onwel geworden. De Haagse darter werd door medisch personeel behandeld en keerde later terug naar zijn hotelkamer. Het gaat inmiddels weer goed met de vijfvoudig wereldkampioen darts. ,,Ik heb hem gesproken. Hij heeft weer een rode kleur op zijn konen”, zegt zijn manager Ben de Kok.