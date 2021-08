Ook in het nieuwe seizoen blijft scoren het probleem bij ADO Vrouwen: ‘Ik verwacht er meer te maken’

Gedachten aan verloren finale nog niet uitgewist bij ADO: ‘Op een penalty­trau­ma zitten we niet te wachten’

6 augustus Nu de voorbereiding echt is begonnen, staat er voor ADO Den Haag Vrouwen definitief een punt achter het vorige seizoen. De verloren bekerfinale is verteerd, al komt die af en toe toch nog in de gedachten terug. Bijvoorbeeld bij de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen VV Alkmaar.