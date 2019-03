Ook onder interim Van Dam verliest HBS

Derde divisieInterim-coach Ben van Dam is er niet in geslaagd om HBS aan een zege te helpen. Tegen OSS’20 verloor zijn ploeg in blessuretijd door een strafschop: 2-3.

Van Dam zat voor het eerst sinds 2011 weer op de trainersbank bij een club (toen Semper Altius). Dit keer als interim voor de weggestuurde Marcel Koning. Zoals het er nu naar uitziet was het ook zijn laatste duel, want de club is nagenoeg rond met een opvolger. Namen als Rob Meppelink en Marten Glotzbach worden genoemd als nieuwe trainer.

HBS stond bij rust achter na een doelpunt van Jos Peltzer. In de tweede helft knokten de ‘Kraaien’ voor wat ze waard waren. Donovan de Groot miste twee grote kansen voordat Jim Roberti in de 81ste minuut een indraaiende corner van De Groot binnenliep 1-1. Drie minuten later rondde De Groot een fout van Joep Engelen beheerst af en leek HBS op weg naar een zege. Maar een minuut later scoorde Tom Pijnenburg de gelijkmaker: 2-2.

In een chaotische slotfase maakte diep in blessuretijd Roberti een overtreding in zijn eigen strafschopgebied. Tony de Groot schoot vanaf elf meter de gepromoveerde Brabanders naar de zege: 2-3.