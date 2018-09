Op bezoek in België bij de Delftse oud-doelman van FC Den Haag Hans Galjé

De tot Belg genaturaliseerde Galjé woont sinds 1986 in het in het zuiden van West-Vlaanderen gelegen Kortrijk. Hij is inmiddels 61 jaar, maar zodra hij de deur open doet, is duidelijk dat een zweefduik nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Hans Galjé: ,,Vier á vijf keer in de week train ik bij een sportschool in Moeskroen, kwartiertje rijden vanaf hier." Een geboren sportman: ,,Vanaf mijn vijfde, zesde jaar antwoordde ik als ze vroegen wat ik later wilde worden: prof. Van jongs af aan stond ik op doel."