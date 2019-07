Op haar laatste NK moet Esther Dankwah sprinten tegen Dafne Schippers: ‘Nerveus word ik niet’

Niemand van 35 jaar en ouder is sneller dan Esther Dankwah. In maart werd ze bij de WK indoor voor masters wereldkampioene op de 60 meter. Haar tijd van 7,69 is een Nederlands record.

En nu gaat ze het opnemen tegen een van de snelste atleten ter wereld. Dafne Schippers is komende vrijdag een van haar opponenten tijdens de 100 meter op het NK. ,,Dat is als we in de serie of in de halve finale in dezelfde voorronde zitten”, relativeert Dankwah, die niet verwacht de finale te halen. ,,Als ik tegen haar mag starten, dan ben ik daarover verheugd. Maar nerveus word ik er niet van. Ik heb ze namelijk allemaal zien opkomen. Ook Dafne, eerst als meerkampster, daarna als sprintster.”

Atletiekleven

Dat is het voordeel van een atlete die al heel lang meeloopt. Esther Dankwah werd 37 jaar geleden in de Ghanese hoofdstad Accra geboren en had al een heel atletiekleven achter zich toen ze in 2005 naar Nederland kwam. Ze nam deel aan de Olympische Spelen van 2000 waar ze de halve finale haalde, het WK in 1999 in Osaka en aan de Afrikaanse kampioenschappen die verschillende medailles opleverden. Dus nerveus wordt ze niet meer van de nummer 2 op de 200 meter op de laatste Olympische Spelen. ,,Ik heb tegen Shelly-Ann Fraser gelopen en tegen Marion Jones. Toen die laatste naast me stond tijdens de Olympische Spelen was ik echt nerveus. Ik kon geen stap meer zetten! Marion was mijn voorbeeld. Niet alleen vanwege haar prestaties maar meer nog vanwege wat ze me vertelde. Ze zei: ‘Wees jezelf, dan word je beter dan ik. Maar jouw probleem is dat je in Afrika niet de mogelijkheden hebt om dat te worden’. Dat was de dag dat ik besloot om Ghana te verlaten.”

Veertien jaar geleden kwam Dankwah naar Nederland. ,,Ik had niets en niemand. Geen familie, geen mensen die ik kende. Maar bij HAAG Atletiek hebben ze me fantastisch opgevangen. Mijn trainer Paul Wernert en alle mensen hier werden mijn nieuwe familie. Ik ben de mensen van HAAG Atletiek daarvoor enorm dankbaar. Daarom betekent het veel voor me dat ik mijn laatste NK op mijn thuisbaan mag lopen. Het is symbolisch.”

Dankwah werd drie keer eerste bij de Nederlandse indoorkampioenschappen over 60 meter. ,,Maar omdat ik toen nog geen Nederlands paspoort had, kreeg ik geen medaille. Die wedstrijden werden trouwens in het Belgische Gent gelopen. Op de 100 meter outdoor ben ik een keer tweede achter Jacqueline Poelman geworden.”

Afsluiten

Dat zal haar nu niet meer lukken. Voor haar laatste NK heeft ze geen tijd in gedachten. Dat is volgens haar zinloos. ,,Dat kan je wel hebben maar hier weet je nooit wat het wordt. De wind is aan de Laan van Poot een belangrijke factor zodat je nooit loopt wat je voor ogen had. Er zal vrijdag veel aandacht van media en publiek zijn. De 100 meter is toch het koningsnummer. Maar het zal me niet afleiden. Ik zal me ervoor afsluiten, me focussen op de wedstrijd en er dan zoveel mogelijk van genieten.”

Esther Dankwah gaat bij HAAG Atletiek verder als trainer Esther Dankwah maakt het seizoen af en wordt dan trainer bij HAAG Atletiek. ,,Dat ben ik nu ook al voor een aantal jonge sprinters, maar dan ga ik me er meer mee bezighouden. Ik wil de jongeren ervan doordringen welke mogelijkheden en faciliteiten ze hier hebben. Zeker vergeleken met mij in Ghana, waar ik op blote voeten op stoffige banen liep. Hier hebben ze alles, maar moeten ze er veel meer in geloven dat ze het ver kunnen brengen.” Een van de atleten die ze sprinttraining geeft, is Glenn Kunst. De 19-jarige polsstokhoogspringer begint vandaag aan zijn eerste Nederlands kampioenschap bij de senioren. ,,Ik wil een persoonlijk record van 5.10 meter springen. Nu staat dat nog op 5.03 meter. Met die sprong hoop ik mee te doen voor een podiumplek. Om te winnen is het niet genoeg.” Kunst kende een voorbereiding met blessures, maar is net op tijd fit. Hij gaat binnenkort met Dankwah trainen. Esther: ,,Maar eerst moet hij helemaal fit worden.”