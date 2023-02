Op het voetbalveld zijn meiden geen dames, jongens noem je ook geen heren

Voetbalvader Hoe minder ouders langs de lijn bij voetbalwed­strij­den, hoe beter

Pieter de Leeuw is schrijver en bovenal vader van Marijn (17) en Anne (15). In de rubriek Voetbalvader schrijft hij over wat hij langs de velden ziet bij de teams van zijn kinderen. Deze week over de rol van ouders langs de lijn.

1 februari