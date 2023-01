Opmerkelijke taferelen bij puntloze vierdeklasser: ‘Ik moest zelfs vader en zoon laten invallen’

Vierdeklasser Semper Altius is er ook in de twaalfde competitiewedstrijd (tegen BMT, 3-1 verlies) van het seizoen niet in geslaagd om punten te pakken en dus staat de teller nog altijd op nul. Wat is er aan de hand in Rijswijk? Hoog tijd voor een belletje met hoofdtrainer Jan-Willem Jonker.

Jan-Willem, alleen maar verliezen. Dat moet miserabel aanvoelen...?

,,Het dramatische jaar schrijf ik vooral aan een samenloop van omstandigheden toe. De nieuwe spelers zijn kwalitatief minder goed dan de jongens die vorig seizoen vertrokken. Toen handhaafden wij ons ternauwernood. En daarnaast is deze poule gewoon erg sterk. Vooral het maken van doelpunten en het ontbreken van een echte spits is ons manco. We hebben tien goals gemaakt, dat is bizar weinig. Zo’n beroerd jaar had ik echter niet voorzien.”

En dan moest je tegen BMT ook nog eens een vader en zoon laten invallen...

,,Ja, dat klopt, zo groot waren de personele problemen. Kees van der Straaten senior is 36 en had al enkele jaren geen wedstrijd in een selectieteam gespeeld. En verder had ik alleen maar junioren op de bank zitten. Op een gegeven moment moest ook zijn zoon Kees junior opdraven. Het is natuurlijk wel grappig dat ik vader en zoon samen liet spelen, maar ideaal is het niet.”

Wanneer is Semper Altius van de hatelijke nul verlost?

,,Ik hoop zo snel mogelijk. Met een fitte selectie moet dat kunnen. Ik heb veertien spelers die in de vierde klasse kunnen meekomen. Ik heb de strijdwijze al enigszins aangepast. Hopelijk levert dit tegen VCS succes op.”

Iets positiefs om mee af te sluiten: met het jeugdvoetbal gaat het wel goed, toch?

,,Die tak groeit mede door grootschalige woningbouw fors. Dan moeten we wel in de vierde klasse blijven. Voor talentvolle jongens is debuteren in de vijfde klasse minder leuk. Dan verkassen ze sneller naar een andere vereniging.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.