Optimistische Donny Slot heeft vizier alweer op de toekomst

Onvrede over samenvoe­ging derde en vierde klasse zondag

17 juli Het verdwijnen van standaardelftallen op de zondag noopt de KNVB in het nieuwe voetbalseizoen tot een samenvoeging van clubs uit de derde en vierde klasse. In de hoop in 2019 weer een volledige vierde klasse te kunnen samenstellen. Niet alle betrokken zijn even enthousiast.