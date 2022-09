Oranje-bondscoach Paul van Ass stopt er nu écht mee bij HGC: ‘Hopelijk ben ik niet meer nodig’

Met twaalf regioclubs is de eerste klasse nu al onvergete­lijk: ‘Iedereen heeft het er al maanden over’

Alle voetballiefhebbers uit de Haagse regio hebben het er al maanden over. Nog voordat het vorige seizoen in de eindfase kwam, was de eerste klasse van dit seizoen op veel sportparken al het gesprek van de dag. Twaalf van de veertien clubs komen uit de regio en dus is het hoog tijd om vooruit te blikken met een aantal hoofdrolspelers. ,,Je speelt elke week tegen vrienden.”

23 september