Organisatie ADO Den Haag Vrouwen loopt tegen grenzen aan

Invaller Daley Sandel eindelijk belangrijk voor HBS

19:23 Daley Sandel had daags na de 1-1 van HBS tegen EVV geen last van een blue monday. Steker nog, hij liep met een glimlach van oor tot oor door de maandag die door velen als meest depressieve dag van het jaar wordt beschouwd. De aanvaller kleurde zondagmiddag zijn invalbeurt in met een rake kopbal.