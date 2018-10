Oud-derbyhelden Albert Spaans en Marcel Tjin analyseren Quick-HBS

Westlandia verspeelt twee keer een voorsprong en verliest in extra tijd

14 oktober In de extra tijd kreeg Westlandia het deksel op de neus in de wedstrijd tegen Dongen. De Brabanders wonnen net als vorig seizoen met 2-3. Het betekende voor Westlandia de zesde nederlaag in acht wedstrijden. De ploeg van trainer Edwin Grünholz verspeelde tot twee keer toe een voorsprong.