Oud-Feyenoord en Westlandia-veteranen trekken veel bekijks in jubileumduel: ‘Verwachtingen overtroffen’

Michael Kirkland brengt de ‘Yee ha-mentali­teit’ naar Den Haag: ‘Hij heeft trainings­stof van Pep Guardiola’

Michael Kirkland (53) kan met recht een globetrotter worden genoemd. De trainer van het zaterdagelftal van Quick werd geboren in Zimbabwe, beschikt over een Iers en Brits paspoort en werkte in onder andere Australië en Spanje. Een club in de vijfde klasse van het Haagse amateurvoetbal trainen is dan ook een nieuwe ervaring voor Kirkland.

2 november