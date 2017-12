Oud-profvoetballer Ruben Schaken gaat spelen HBS

Ruben Schaken sloeg in de voorbije maanden aanbiedingen van clubs uit binnen- en buitenland af. Het betaald voetbal is voor hem een gesloten boek. Toch bleef de zin om te voetballen.



,,Ik heb eigenlijk nooit last gehad van zware blessures en voel me nog superfit. Ik ben nog altijd een liefhebber van het spelletje. De derde divisie is ook een goed niveau."



Aan het eerste contact met onder andere trainer Marcel Koning hield Schaken een goed gevoel over. ,,Ik kende de club slechts van naam. Dus na de eerste kennismaking ben ik de clubsite gaan bekijken en heb ik wat informatie ingewonnen. Uit die contacten kan ik alleen maar opmaken dat het een chique club is met enthousiaste mensen."



Dat de zevenvoudig international, die onder meer uitkwam voor VVV-Venlo, Feyenoord en ADO Den Haag, aangeeft niet naar sportpark Craeyenhout te komen om uit te buiken, klinkt trainer Marcel Koning als muziek in de oren. ,,Met de komst van Ruben Schaken hopen we de doelpuntenproductie op te kunnen voeren. In de eerste seizoenshelft is gebleken dat we daarin tekort schieten", vertelt Koning, die gisteren zijn contract met een seizoen verlengde. ,,Ik wil met HBS doorgroeien en gezien de toekomstplannen van de club heb ik daar het volste vertrouwen in."



Koning verwacht dat Schaken ook in de kleedkamer een belangrijke rol op zich neemt. ,,Hij kan de jonge spelersgroep zeker het nodige leren. Daarnaast is het voor een trainer ook heel plezierig om een verlengstuk in het veld te hebben."