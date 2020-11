Oud-rugbyinternational Michel van der Loos lag vijf dagen in coma, maar hij is er nog

Rugby Rugbycoach Barro Kessler: 'Ik heb ze afgebuf­feld, ze hebben kotsend over het hek gehangen'

6 september Vier jaar was hij assistent-coach van Michiel Snijders bij DSR-C, totdat diens contract niet meer werd verlengd. Nu heeft Barro Kessler de leiding over de Delftse studentenploeg. En dankzij de nieuwe opzet van de rugbycompetitie worden direct prestaties verwacht. ,,We kunnen niet pas in december zeggen: 'We moeten eens aan de bak'."