Oud-speler van ADO komt helemaal tot rust in Finland: ‘Of hier wat te doen is? Nee, helemaal niets!’

Åland, het eilandenrijk ten westen van Finland, is niet de eerste bestemming die in je opkomt voor een vakantie. En dat kan Robin Buwalda wel begrijpen. ,,Of hier wat te doen is? Nee, helemaal niets! Je kan hier alleen natuur snuiven, want er zijn wel mooie natuur­gebieden. Het centrum van Mariehamn bestaat uit één lange straat. Je komt hier helemaal tot rust of je verveelt je dood. Beide heb ik al meegemaakt.”