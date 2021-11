Overname ADO in laatste fase: Globalon Football Holdings maakt geld over, Haagse club is weer liquide

In veel opzichten gaat het bij ADO Den Haag de goede kant op. Globalon Football Holdings (GFH) heeft inmiddels het geld gestort dat nodig was om de Haagse club weer liquide te maken. Daarmee is de allerlaatste fase van de overname van de club in gang gezet. Het zorgt ervoor dat het WHOA-traject binnen korte tijd kan worden afgerond. Zaterdagavond communiceerde ADO dat de schuldeisers van de club binnen enkele weken een schikkingsvoorstel kunnen verwachten. Een dag later kreeg deze krant vanuit de Haagse clubleiding de bevestiging dat de nieuwe eigenaar het geld dat met de overname gemoeid is, overgemaakt heeft.