Pardew zag het niet in hem zitten, maar Lance Duijvestijn heeft ADO nog niet uit zijn hoofd gezet

De hand van spitsen­trai­ner Richard Knopper is nu al zichtbaar bij ADO Vrouwen: negen goals in één week

Noem het toeval of niet, maar sinds Richard Knopper de spitsentrainer van ADO Vrouwen is, heeft het team van Sjaak Polak in twee duels negen doelpunten gemaakt. Vooral Jaimy Ravensbergen is op schot. Ze maakte een hattrick tegen FC Twente (4-4) en ziet meerdere trainingen onder Knopper helemaal zitten.

18 oktober