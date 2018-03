Passend verjaardagscadeau voor John Blok

Westlands elftal strikt Excelsior voor oefenduel in juli

30 maart Het had heel wat voeten in de aarde, maar het bestuur van de FeVoWest is content dat na het vastlopen van afspraken met ADO Den Haag, Sparta en VVV-Venlo uiteindelijk met Excelsior de afspraak is gemaakt dat er op zaterdag 7 juli wordt gespeeld tegen het Westlands elftal van coach Johan Voskamp.