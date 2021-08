Patrick van Dullemen bij Westlandia plots weer hoofdtrainer: ‘Het is toch wel erg leuk’

column Column Mario van der Ende | Trainers stellen zonder gêne dat zij de Rembrandts van het voetbal zijn

23 augustus Mario van der Ende schrijft over de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach. Volgens de oud-topscheidsrechter is het best vreemd dat Van Gaal als enige Nederlandse trainer voor die functie geschikt is. ,,De laatste decennia behaalden tientallen trainers het hoogste diploma.”