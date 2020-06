Peet Bijen naar ADO: ‘Nieuwe omgeving geeft nieuwe energie’

Het is best een apart idee, vindt verdediger Peet Bijen, dat hij straks in De Grolsch Veste niet naar de kleedkamer van de thuisploeg wandelt. Niet meer het rood, maar het groen-geel om zijn schouders. Voor het eerst in veertien jaar tijd, waarvan vijf seizoenen bij het eerste team, en hij is nog maar 25 jaar.