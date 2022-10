Pien Dicke (23) na slepende voetblessure terug in Oranje: ‘Ik was een jaar lang echt verdrietig’

KNVB-beker ADO komt met de schrik vrij: ploeg van Dirk Kuyt dankzij fraai doelpunt nipt langs Excelsior'31

ADO Den Haag heeft dinsdagavond in de eerste ronde van de TOTO KNVB-beker met 2-3 van Excelsior’31 gewonnen. In het Overijsselse Rijssen hing een blamage van ADO lange tijd in de lucht, maar een wonderschone uithaal van debutant Malik Sellouki was het kantelpunt in de wedstrijd.

