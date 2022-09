Pieter de Leeuw struint op zaterdag de velden af: ‘Voetbalkennis wordt schromelijk overdreven’

VoetbalvaderPieter de Leeuw is schrijver, voetbalfanaat en bovenal vader van Marijn (17) en Anne (15). In de rubriek Voetbalvader gaat hij wekelijks schrijven over wat hij op zaterdag langs de velden ziet en wat hem bezig houdt bij de teams van zijn kinderen.

Pieter de Leeuw loopt al zijn hele leven mee in de voetbalwereld. Eerst lange tijd als jeugdspeler van ‘s-Gravenzandse VV en BEW in Drenthe, de laatste jaren als trainer en begeleider bij Forum Sport en Wilhelmus. ,,Mijn actieve carrière als speler kwam bij BEW vroegtijdig ten einde. Ik kwam uit het westen, dan ben je daar sowieso al een rare vogel. Om in het eerste te spelen moest je klaverjassen en het dialect spreken, maar ik kon geen van beide en dus ben ik op mijn zeventiende gestopt. Ik was geen Messi, maar ik kon echt goed voetballen”, vertelt De Leeuw.

Trauma

Een trauma is het vroege einde van zijn spelerscarrière voor hem niet geworden, maar dat hij het met zijn talent niet verder heeft geschopt, vindt hij tot op de dag van vandaag jammer. ,,Ik heb het wel verwerkt, maar je ziet tegenwoordig nog steeds bij veel clubs dat talenten vroegtijdig stranden omdat hun begeleiders volslagen amateurs zijn. Ze zien het talent niet en als ze het wel zien, dan weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan.”

Quote Het mooie aan een voetbalwed­strijd is dat je kan zien hoe het met een speler gaat. Kijk naar hoe iemand schiet of loopt en je weet het Pieter de Leeuw

Sinds zoon Marijn (17) als zesjarige bij Wilhelmus voetbalt, is De Leeuw bij die club als voetbalouder en trainer betrokken en komt hij op zo’n beetje alle sportparken in de regio. Later richt hij een voetbalschool voor kinderen met autisme (Voetbalschool nummer 14) op en drie jaar geleden schrijft ook dochter Anne (15) zich, bij Forum Sport, in voor de meest beoefende sport van het land.

Herkenbare verhalen

In zijn rubriek gaat De Leeuw schrijven over wat hem in het weekend langs de lijn opvalt. De ene week over Wilhelmus JO18-1, het team van zoon Marijn, de andere week over Forum Sport MO17-2, waarin dochter Anne speelt. ,,Ik ga op zoek naar herkenbare verhalen, die anderen begrijpen. Bijvoorbeeld over ouders langs de lijn, die er op latere leeftijd gelukkig steeds minder vaak zijn, of over scheidsrechters die steeds dominanter worden. Maar ik houd het ook graag persoonlijk en zal wel eens een verhaal aan één speler ophangen”, legt De Leeuw uit. ,,Het mooie aan een voetbalwedstrijd is dat je kan zien hoe het met een speler gaat. Kijk naar hoe iemand schiet of loopt en je weet het. Stel dat ik een paar weken mijn kinderen niet heb gezien en ik wil weten hoe ze zich voelen, dan is tien minuten langs een voetbalveld genoeg. Lichaamstaal liegt nooit, ten minste als je die taal verstaat.”

Quote Trainers denken allemaal dat ze de nieuwe Dick Advocaat zijn. Ze moeten die kinderen op hun gemak stellen. Ik vind dan ook dat voetbalken­nis schrome­lijk wordt overdreven Pieter de Leeuw

De Leeuw, die eerder al een soortgelijke rubriek voor Voetbal International en deze krant schreef, zal niet alleen over zijn eigen kinderen schrijven, maar volgt beide teams in zijn geheel. ,,Natuurlijk, als het moet zal ik kritisch op mijn eigen kinderen zijn, maar als voetbalvader ben ik al gauw tevreden. Ik verwacht heus niet dat ze elke week een bal in de kruising schieten, maar inzet vind ik wel belangrijk. Als je in de sport gaat nadenken, bijvoorbeeld over of je een bal nog kan halen, moet je lekker thuisblijven. Sport heeft met inzet en drive te maken.”

Helemaal schor

Wat dat betreft let De Leeuw ook veel op coaches en leiders. Loop op zaterdagochtend een rondje over een willekeurig sportpark in de regio en je hoort de stemmen van de begeleiders er bovenuit steken. ,,Een leider of trainer van bijvoorbeeld de JO13-7 schreeuwt zich helemaal schor, maar die kinderen hebben geen idee. Er is alleen maar aandacht voor wat er fout gaat en de trainers denken allemaal dat ze de nieuwe Dick Advocaat zijn. Ze moeten die kinderen op hun gemak stellen. Ik vind dan ook dat voetbalkennis schromelijk wordt overdreven.”

De eerste aflevering van de rubriek Voetbalvader verschijnt in de krant van donderdag 8 september.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.