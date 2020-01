Pijnlijke nederlaag voor Scheveningen, kopzorgen voor John Blok

De belangen van de eerste competitiewedstrijd in het kalenderjaar 2020 waren voor Scheveningen direct groot. Op Houtrust was men er van doordrongen dat een winstpartij op Noordwijk het verschil op de ranglijst tussen beiden zou terugbrengen tot vier punten. Na de oorvijg van zaterdagmiddag lijkt het er op dat Scheveningen in het vervolg van de competitie met Quick Boys en Excelsior Maassluis de strijd om de veilige dertiende plaats aan moet gaan.