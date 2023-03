Play-offs voor ADO verder uit zicht door nederlaag tegen Willem II

Een play-offticket is ver weg voor ADO Den Haag. De ploeg van Dick Advocaat verloor vanavond in eigen huis van directe concurrent Willem II (1-3) en zag de concurrentie met nog acht duels op het programa verder weglopen.

Wekenlang werd ervan uitgegaan dat ADO Den Haag de play-offs heus wel zou gaan halen. Maar na vanavond is de realiteit bikkelhard. De achterstand op een plaats die recht geeft op een play-offticket groeide verder en in de vierde periode staat de Haagse ploeg er met één punt uit twee duels belabberd voor. ADO lijkt de komende weken een ongekende reeks nodig te hebben om zich nog voor het seizoenstoetje te plaatsen.

En dat terwijl de ploeg van Dick Advocaat, van wie vandaag bekend werd dat hij ADO hem wil behouden voor volgend seizoen, nog een bliksemstart kende. Na 52 tellen lag de bal er al in. Na een goede voorzet van Guillem Rodriguez, werkte Joël Zwarts de bal met zijn schouder binnen. Maar daarna was het voor de Haagse ploeg, op een aantal kansen in de eerste helft na, vooral ploeteren.

Na een goede aanval kwamen de Tilburgers er in de zeventiende minuut gevaarlijk uit, maar Jizz Hornkamp tikte naast. In de tweede helft kwam het daadwerkelijk tot een Tilburgse gelijkmaker. Matthias Verreth knalde na 51 minuten spelen een vrije trap binnen. ADO kreeg vervolgens via een pegel van Boy Kemper een kans op de voorsprong, maar die kwam er niet.

Rode loper

Wel aan de andere kant. Elton Kabangu kroop voor ADO-doelman Sonny Stevens en werkte de 1-2 binnen. In plaats van dat het een startsein was voor een Haags slotoffensief, werd de rode loper uitgelegd voor de Tilburgse aanvallers. Die maakten daar in de 67ste minuut dankbaar gebruik van door de 1-3 (doelpunt van Kabangu) binnen te werken.

ADO stelde daar weinig meer tegenover. De ploeg van Advocaat zag de concurrentie voor een play-offticket verder weglopen en gaat met een flinke kater de interlandperiode. ADO wacht na de hervatting van de competitie op 31 maart een loodzware klus om de play-offs nog te halen.

