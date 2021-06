Pollers had je in Den Haag vroeger ook al op voetbalschoenen

Mariëtte moest weerloos toekijken hoe haar oersterke zoon Pim in een schim van zichzelf veranderde

1 juni In het leven van Pim speelde voetbal een belangrijke rol. Pim werd niet ouder dan 22 jaar. Moeder Mariëtte schreef Superbro over haar zoon. Het verhaal is schrijnend, lief, ontluisterend en ontroerend. Een indrukwekkend eerbetoon.