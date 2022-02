Positieve coronatest grote domper voor darter Jeffrey de Zwaan: ‘Heb dit jaar veel te verdedigen’

Jeffrey de Zwaan (25) kan dankzij een positieve coronatest dit weekend niet uitkomen op de Pro Tour in Engeland. Er staan zaterdag en zondag twee toernooien in Barnsley gepland, maar de The Black Cobra zal zijn collega’s vanuit zijn woonkamer moeten volgen. ,,Vorig jaar was het griep, nu corona. Ik heb dit jaar veel te verdedigen, het helpt er allemaal niet bij.”

Ondanks de positieve test voelt Jeffrey de Zwaan, de huidige nummer 44 op de ranglijst, zich prima. ,,Allen verkouden, dat is alles. Dit is de tweede keer dat ik corona heb, vorig jaar heb ik het ook al gehad, met dezelfde klachten als nu. Het testen voor darters is nu steeds verschillend, in die zin dat we het in Nederland zelf in de gaten houden, maar Engeland heeft nu natuurlijk geen regels meer.”

De Hagenaar geeft aan dat hij naar Engeland zou kunnen vliegen en in de Barnsley Metrodome alsnog aan de twee Players Championship-toernooien mee zou kunnen doen. ,,Ik doe dat natuurlijk niet, maar het had gewoon gekund. Dan had ik voor de terugreis naar Nederland moeten testen en had ik daar moeten blijven.”

Corona of griep

Waar de darter het het coronavirus precies heeft opgelopen, weet hij niet. ,,Ik was zaterdag in Scheveningen uit eten geweest en de drie personen met wie ik was, hebben ook positief getest. Dus ja, ik denk dat het daarvan komt. Maar op mijn werk heerste het ook, dus zou het ook van daar kunnen komen. Ik hoop dat Barnsley het enige weekend met toernooien zal zijn dat ik mis. Ik heb natuurlijk veel te verdedigen dit jaar. Als ik dan door corona of, net als vorig jaar door griep, weer toernooien mis, zal dat daar niet echt bij helpen.“

De Zwaan plaatste zich niet voor het afgelopen wereldkampioenschap in december en januari, maar reisde wel naar Londen af. Daar hoopte hij door coronabesmettingen bij andere deelnemers nog als reserve in actie te kunnen komen. Nadat alle eerste rondepartijen waren gespeeld, keerde de Hagenaar nog voor de kerst terug naar huis.

