Prijzenkast Hijs na landstitel verder gevuld: ‘Natuurlijk gaan we vol voor de triple’

En dat is twee! Een week na de gewonnen bekerfinale, pakte Hijs opnieuw een prijs. Weer werd Flyers Heerenveen verslagen (4-3), zodat de Haagse ijshockeyers zich nu ook landskampioen mogen noemen. ,,Nu gaan we natuurlijk vol voor de triple.”

Daarmee onttroont de ploeg van Chris Eimers de Friezen als Nederlands kampioen. Die behaalden de titel namelijk twee jaar geleden ten koste van... Hijs.

De finale op de Vechtsebanen in Utrecht verschilde zondagmiddag enigszins van de gewonnen bekerfinale (3-2). Powerplay, waarbij een ploeg een overtal heeft omdat een tegenstander op de strafbank zit, bepaalde voor een groot deel het scoreverloop. Hijs kreeg twee doelpunten tegen in ondertal, maar scoorde zelf ook twee keer met een of zelfs twee spelers meer op het ijs.

Quote Natuurlijk gaan we vol voor de triple. Maar dat hadden we voor de bekerfina­le al afgespro­ken. Deze dubbel is alleen maar een mooie stimulans Justin Evers

,,Je kon deze finale vergelijken met die van vorige week”, vond Justin Evers, die even ‘thuis’ kwam omdat hij ooit als zesjarig jongetje op de Vechtsebanen met ijshockeyen begon. ,,Alleen waren we minder gedisciplineerd en dat leidde tot meer straffen. En juist daaruit scoorden ze. In de derde periode ging dat beter en hebben we het resultaat over de streep getrokken.”

Prijzenjacht

In de tweede periode bogen de Hagenaars een 2-1 achterstand in een 4-3 voorsprong om, waarbij er drie doelpunten binnen twee minuten vielen. Die voorsprong hield Hijs tot het einde vast. Zelfs toen in de laatste anderhalve minuut vijf Friezen tegen drie Hagenaars speelden, omdat Reinier Staats op de strafbank zat en Flyers haar doelman inruilde voor een extra speler.

Het seizoen is misschien al geslaagd, maar de prijzenjacht is voor Hijs gaat verder. De Hagenaars kunnen ook nog kampioen van de BeNe League, waarvoor vrijdag de play-offs beginnen, worden. Dan zou Hijs het huzarenstukje van 2018 herhalen. Evers: ,,Natuurlijk gaan we vol voor de triple. Maar dat hadden we voor de bekerfinale al afgesproken. Deze dubbel is alleen maar een mooie stimulans.”

