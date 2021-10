Prioriteitsaandeel kun je net zo goed aan de ADO-supporters geven

We houden er weer mee op. Drie dagen voor de deadline die lange tijd zo werd gevreesd, is dit de laatste aflevering van deze rubriek. ADO zit al een week niet meer in blessuretijd, maar gewonnen is het slopende duel om lijfsbehoud ook nog niet helemaal definitief. Al twijfelt niemand nog aan een goede afloop voor de Haagse voetbalclub. Het zal allemaal wel goed komen. Daar is meer dan genoeg draagvlak voor. In het buitenland, bij de Haagse ondernemers, op het gemeentehuis.