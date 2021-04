Problemen bij ADO: Geen rechter centrale verdediger is fit: ‘Ik moet spelers uit Onder 21 halen’

Waar Peet Bijen en Daryl Janmaat al langer in de ziekenboeg zitten en Gianni Zuiverloon daar een aantal weken geleden bij is gekomen, zijn hun vervangers Jamal Amofa en Dario Del Fabro waarschijnlijk óók niet beschikbaar in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. ,,Je zou denken dat we voor rechter centrale verdediger genoeg opties hebben, maar er zijn er best wel wat geblesseerd”, verzuchtte Ruud Brood in aanloop naar het duel met Utrecht.

,,Dat heeft invloed op het elftal. Bijen, Janmaat en Zuiverloon komen nog niet terug en Amofa hebben we nu ook nog in de ziekenboeg, hij valt ook af. We zullen nog moeten kijken hoe Dario Del Fabro erop staat.” Ook de Italiaan is dus niet helemaal fit. ,,Of we nog wel spelers over hebben voor die plek? Ja, maar die moet ik uit Onder 21 halen”, zei Brood. ,,Er trainen momenteel vier jonkies mee. Dat zorgt op de trainingen enerzijds voor een bepaalde frisheid, maar het geeft ook wel aan hoe de situatie nu is.”