Problemen blijven zich opstapelen bij ADO Den Haag: ‘Van de jeugd kunnen we niet meer verwachten’

Met nog zes competitiewedstrijden te gaan is de Haagse hoop nog verder afgebrokkeld. In het thuisduel met FC Utrecht werd nog maar eens onderstreept dat het momenteel op alle vlakken fout gaat bij ADO. De bestuurlijke- en financiële perikelen waarvan de club in de ban is en de sportieve malaise die inmiddels al twee seizoenen lang aanhoudt, worden in de cruciale fase van dit seizoen aangevuld door een enorme blessurelast.



Want even leek het alsof de tijd ruim een halfjaar was teruggedraaid. Maar toen bij ADO aan het begin van het seizoen de één na de andere jonge speler debuteerde, was dat vanwege een bewuste koerswijziging die de Haagse club had ondergaan. Tegen Utrecht kwamen er weer drie jonkies voor het eerst binnen de lijnen. Xander Severina en Cain Seedorf vanaf de aftrap, Silvinho Esajas als invaller. Dit keer was het omdat Ruud Brood simpelweg weinig keuze had.



