Proefperiode Bram Ros bij 'Eagles' ten einde

Einde seizoen voor Van Oosten en Van der Zon (Fortuna)

13:03 De korfballers van Fortuna likken na de met 20-24 verloren finale in de Ziggo Dome tegen TOP de wonden. Voor de basiskrachten Claire van Oosten en Eva van der Zon is het einde seizoen. Zij komen in de tweede helft van de veldcompetitie niet meer in actie.